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29 минут назад

Новый бюджетный флагман Xiaomi будет мощнее iPhone 13

Ferra.ruиещё 1

В бенчмарке AnTuTu заметили результаты теста производительности нового бюджетного флагмана Redmi K50i. Инсайдер Мукул Шарма сравнил их с результатами процессоров Snapdragon 888 и Apple A15 Bionic.

Новый бюджетный флагман Xiaomi будет мощнее iPhone 13
Фото: ferra.ruferra.ru

Ожидается, что Redmi K50i будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8100. В AnTuTu он набрал 822 274 балла. А вот у Snapdragon 888 и A15 Bionic результаты такие — 804 131 и 782 653 балла соответственно. Это говорит о том, что грядущий Redmi K50i может быть более мощным, чем iPhone 13 и Android-смартфоны на базе Snapdragon 888.

Redmi K50i поступит в продажу в Индии 20 июля. Утверждается, что это обновлённая версия Redmi Note 11T Pro. По слухам, смартфон будет оснащён 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с частотой обновления 144 Гц, а также камерой с основным датчиком на 64 Мп.

Наука и техника,Apple,
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