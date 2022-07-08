Новый бюджетный флагман Xiaomi будет мощнее iPhone 13

Ожидается, что Redmi K50i будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8100. В AnTuTu он набрал 822 274 балла. А вот у Snapdragon 888 и A15 Bionic результаты такие — 804 131 и 782 653 балла соответственно. Это говорит о том, что грядущий Redmi K50i может быть более мощным, чем iPhone 13 и Android-смартфоны на базе Snapdragon 888.