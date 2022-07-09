Разработана новая универсальная вакцина против гриппа

Новая универсальная вакцина против гриппа защищает от вирусов гриппа B, обеспечивая широкую защиту от различных штаммов и улучшенную иммунную защиту, говорится в новом исследовании ученых Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

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Вакцина из двухслойных белковых наночастиц, в состав которой входит стабилизированная часть вируса гриппа, вызвала широкий иммунный ответ и обеспечила надежную и устойчивую перекрестную иммунную защиту против штаммов вируса гриппа В обеих линий. Результаты опубликованы в журнале Biomaterials.

Вакцина из наночастиц была протестирована в культуре клеток и на мышах. Исследования в культуре клеток показали, что белковые наночастицы эффективно поглощаются и активируют дендритные клетки, которые имеют решающее значение для вызывания защитных иммунных реакций против патогенов. Вакцина оказалась безопасной, биосовместимой, биоразлагаемой и высокоиммуногенной для животных.