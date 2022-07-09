В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
5 часов назад

Разработана новая универсальная вакцина против гриппа

Ferra.ruиещё 1

Новая универсальная вакцина против гриппа защищает от вирусов гриппа B, обеспечивая широкую защиту от различных штаммов и улучшенную иммунную защиту, говорится в новом исследовании ученых Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

Разработана новая универсальная вакцина против гриппа
Фото: ТАССТАСС

Вакцина из двухслойных белковых наночастиц, в состав которой входит стабилизированная часть вируса гриппа, вызвала широкий иммунный ответ и обеспечила надежную и устойчивую перекрестную иммунную защиту против штаммов вируса гриппа В обеих линий. Результаты опубликованы в журнале Biomaterials.

Вакцина из наночастиц была протестирована в культуре клеток и на мышах. Исследования в культуре клеток показали, что белковые наночастицы эффективно поглощаются и активируют дендритные клетки, которые имеют решающее значение для вызывания защитных иммунных реакций против патогенов. Вакцина оказалась безопасной, биосовместимой, биоразлагаемой и высокоиммуногенной для животных.

"Наша следующая цель - объединить наночастицы гриппа А из нашего предыдущего исследования с наночастицами гриппа В, которые мы изготовили и испытали здесь, чтобы создать многовалентную универсальную вакцину против гриппа А и В", - заявили авторы работы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители