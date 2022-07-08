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1 час назад

Частицы микропластика обнаружены в мясе и молоке домашних животных

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Свободного университета Амстердама обнаружили частицы микропластика в трех четвертях протестированного ими мяса и молока. Об этом сообщает The Guardian.

Частицы микропластика обнаружены в мясе и молоке домашних животных
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАССДмитрий Феоктистов / ТАСС

Ученые проверили 12 образцов крови коров и 12 образцов крови свиней и во всех обнаружили микропластик, в том числе полиэтилен и полистирол. 25 образцов молока включали молоко из картонных коробок в супермаркетах, молочные цистерны на фермах и ручное доение. Восемнадцать образцов, в том числе по крайней мере по одному каждого типа, содержали микропластик.

Семь из восьми образцов говядины и пять из восьми образцов свинины содержали эти вещества.

«Нам срочно нужно избавить мир от пластика в кормах для животных, чтобы защитить здоровье скота и людей», — сообщила специалист Мария Вестербос.

До этого та же группа исследователей сообщила, что частицы микропластика были обнаружены в самых различных образцах крови человека.

Ранее эксперты из ОЭСР спрогнозировали, что загрязнение планеты пластиком может утроиться к 2060 году.

Наука и техника,ОЭСР,
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