Частицы микропластика обнаружены в мясе и молоке домашних животных

Ученые из Свободного университета Амстердама обнаружили частицы микропластика в трех четвертях протестированного ими мяса и молока. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ученые проверили 12 образцов крови коров и 12 образцов крови свиней и во всех обнаружили микропластик, в том числе полиэтилен и полистирол. 25 образцов молока включали молоко из картонных коробок в супермаркетах, молочные цистерны на фермах и ручное доение. Восемнадцать образцов, в том числе по крайней мере по одному каждого типа, содержали микропластик.

Семь из восьми образцов говядины и пять из восьми образцов свинины содержали эти вещества.

«Нам срочно нужно избавить мир от пластика в кормах для животных, чтобы защитить здоровье скота и людей», — сообщила специалист Мария Вестербос.

До этого та же группа исследователей сообщила, что частицы микропластика были обнаружены в самых различных образцах крови человека.