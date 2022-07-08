В центре Млечного Пути нашли важнейшие для земной жизни молекулы

Международный коллектив астробиологов обнаружил молекулы-прекурсоры для синтеза РНК рядом с центром галактики Млечный Путь. Это открытие стало еще одним доказательством возможности РНК-мира. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Фото: NASA NASA

Группа исследователей из Испании, Японии, Чили, Италии и США обнаружили нитрилы неподалеку от центра нашей галактики. Вещества из этого класса, несмотря на свою токсичность, имеют огромное значение для синтеза одной из главных молекул жизни — РНК. Наряду с ДНК, эта молекула участвует в синтезе белков, передаче наследственной информации и регуляции работы генов. В живых организмах РНК и ДНК по кирпичикам собирают ферменты. Но впервые эти молекулы возникли с помощью обычного химического синтеза. Открытие самой возможности «сварить» главные молекулы жизни в XX веке стало научной сенсацией.

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Для возникновения жизни необходимы одни условия, для синтеза нитрилов — другие, и на нашей планете в одно время эти события вряд ли могли произойти. Открытие авторов исследования показывает, что на Землю нитрилы могли прибыть из космоса во время поздней тяжелой бомбардировки 4,1-3,8 млрд лет назад. От РНК оставался всего шаг до возникновения жизни, так как эта молекула может хранить и копировать информацию (как ДНК) и катализировать реакции (как ферменты).

В космосе нитрилы могли образоваться в межзвездных молекулярных облаках. Эти области часто становятся и центрами формирования звезд. Условия здесь подходят для синтеза сложных молекул вроде нитрилов. Электромагнитные спектры этого класса соединений астробиологи обнаружили с помощью двух телескопов в Испании. Возможно, этот же метод позволит обнаружить и другие молекулы, необходимые для зарождения жизни.