В центре Млечного Пути нашли важнейшие для земной жизни молекулы

Международный коллектив астробиологов обнаружил молекулы-прекурсоры для синтеза РНК рядом с центром галактики Млечный Путь. Это открытие стало еще одним доказательством возможности РНК-мира. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.
Группа исследователей из Испании, Японии, Чили, Италии и США обнаружили нитрилы неподалеку от центра нашей галактики. Вещества из этого класса, несмотря на свою токсичность, имеют огромное значение для синтеза одной из главных молекул жизни — РНК. Наряду с ДНК, эта молекула участвует в синтезе белков, передаче наследственной информации и регуляции работы генов. В живых организмах РНК и ДНК по кирпичикам собирают ферменты. Но впервые эти молекулы возникли с помощью обычного химического синтеза. Открытие самой возможности «сварить» главные молекулы жизни в XX веке стало научной сенсацией.
Для возникновения жизни необходимы одни условия, для синтеза нитрилов — другие, и на нашей планете в одно время эти события вряд ли могли произойти. Открытие авторов исследования показывает, что на Землю нитрилы могли прибыть из космоса во время поздней тяжелой бомбардировки 4,1-3,8 млрд лет назад. От РНК оставался всего шаг до возникновения жизни, так как эта молекула может хранить и копировать информацию (как ДНК) и катализировать реакции (как ферменты).
В космосе нитрилы могли образоваться в межзвездных молекулярных облаках. Эти области часто становятся и центрами формирования звезд. Условия здесь подходят для синтеза сложных молекул вроде нитрилов. Электромагнитные спектры этого класса соединений астробиологи обнаружили с помощью двух телескопов в Испании. Возможно, этот же метод позволит обнаружить и другие молекулы, необходимые для зарождения жизни.
«На данный момент мы обнаружили несколько простых предшественников рибонуклеотидов, строительных блоков РНК. Но остаются важные молекулы, которые трудно обнаружить. Например, мы знаем, что для возникновения жизни на Земле, вероятно, также требовались такие молекулы как липиды. Они отвечали за образование первых клеток, поэтому мы должны сосредоточиться на понимании того, как липиды могли образоваться из более простых предшественников, доступных в межзвездной среде», — рассказывает доктор Изаскун Хименес-Серра.