В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
21 минуту назад

В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

Никита Бородкин

В мессенджере WhatsApp появится возможность подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Как сообщает портал WABetaInfo, все переписки будут автоматически переноситься с первого устройства, на котором изначально было установлено приложение, на второе.

В WhatsApp появится новая возможность для пользователей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Отмечается, что функция пока находится в разработке и о дате появления новшества пока ничего неизвестно. Предположительно, ее добавят в бета-версиях приложения в будущих обновлениях.

Напомним, что ранее при анализе одной из последних бета-версий мессенджера для устройств на Android специалисты заметили увеличение времени на удаление сообщений из чата с 68 минут до 60 часов.

Партнеры Apple повысят цены на чипы для iPhone

Незадолго до этого стало известно, что пользователям WhatsApp позволят добавлять в групповые беседы до 512 участников. Возможность появилась с новым обновлением мессенджера для платформ Android, iOS и десктопов.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители