В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

В мессенджере WhatsApp появится возможность подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Как сообщает портал WABetaInfo, все переписки будут автоматически переноситься с первого устройства, на котором изначально было установлено приложение, на второе.

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Отмечается, что функция пока находится в разработке и о дате появления новшества пока ничего неизвестно. Предположительно, ее добавят в бета-версиях приложения в будущих обновлениях.

Напомним, что ранее при анализе одной из последних бета-версий мессенджера для устройств на Android специалисты заметили увеличение времени на удаление сообщений из чата с 68 минут до 60 часов.