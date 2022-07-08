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39 минут назад

На TikTok подали в суд после смерти семерых детей, участвовавших в опасном челлендже

Газета.Ruиещё 3

TikTok столкнулся с многочисленными судебными исками от родителей семерых детей, которые погибли, выполняя популярный в соцсети опасный челлендж. Сообщение об этом появилось на сайте издание The Verge.

TikTok обвинили в смерти семерых детей
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным СМИ, жертвами так называемого «блэкаут челленджа» стали дети в возрасте от 10 до 14 лет, проживавшие в США, Австралии и Италии. Родители обвиняют соцсеть в том, что она знала о существовании опасного конкурса с 2021 года и не пыталась препятствовать его популяризации. Более того, утверждается, что TikTok часто добавлял видеоролики с «блэкаут челленджем» в рекомендации малолетних пользователей.

Суть опасного вызова заключается в том, что участник должен как можно дольше не дышать. Для этого можно использовать любые подручные средства.

В одном из исков родители погибшего ребенка требуют, чтобы TikTok перестал рекомендовать травмоопасные конкурсы и оперативнее реагировал на их появление.

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