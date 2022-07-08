TikTok обвинили в смерти семерых детей

По данным СМИ, жертвами так называемого «блэкаут челленджа» стали дети в возрасте от 10 до 14 лет, проживавшие в США, Австралии и Италии. Родители обвиняют соцсеть в том, что она знала о существовании опасного конкурса с 2021 года и не пыталась препятствовать его популяризации. Более того, утверждается, что TikTok часто добавлял видеоролики с «блэкаут челленджем» в рекомендации малолетних пользователей.