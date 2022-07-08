Археологи обнаружили сокровищницу майя

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили тысячи артефактов майя в районах Виста-Алегри и Конил на северном побережье полуострова Юкатан. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Island and Coastal Archeology.

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По словам ученых, некогда Виста-Алегри был шумным торговым портом. В этой местности были обнаружены до 40 платформ, которые служили фундаментом для строений. Самое большое из них представляет собой пирамидальную структуру высотой около 13 метров и, вероятно, служило храмом или смотровой площадкой для наблюдением за морем.