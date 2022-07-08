В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
17 минут назад

Apple вернула в iOS «фишку» с первой презентации iPhone со Стивом Джобсом

Газета.Ru

В честь 15-летия iPhone компания Apple решила добавить в iOS самые первые в истории операционной системы обои. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge. На заставке изображены две рыбы-клоуны.

Apple вернула в iOS самые первые обои с рыбами-клоунами
Фото: jacklroberts/Twitterjacklroberts/Twitter

Первым на забавную «пасхалку» в Twitter обратил внимание разработчик Джек Робертс: он обнаружил культовые обои с рыбами в настройках iOS 16 Beta 3. Твит разработчика привлек много внимания, после того, как его репостнул известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

«Похоже, некоторые пользователи нашли новую заставку с рыбами-клоунами в iOS 16 beta 3. Это обои, которые Стив Джобс использовал, когда презентовал оригинальный iPhone в 2007 году», – написал журналист.

Культовость данного изображения заключается в том, что после презентации iPhone за 15 лет оно так и не появилось ни в одном из смартфонов Apple по умолчанию. Из-за этого в The Verge предположили, что обои с рыбами и в этот раз могут не добраться до релизной версии iOS 16.

Наука и техника,Марк Гурман,Стив Джобс,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители