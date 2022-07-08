В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

Lenta.ru

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с использованием учетной записи на устройствах. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ресурса, пользователям WhatsApp разрешат подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств. Отмечается, что все переписки будут автоматически переноситься с первого устройства, на котором изначально был установлен мессенджер, на второе.

Когда именно пользователи смогут использовать WhatsApp одновременно на двух устройствах, не уточняется.

Ранее сообщалось о другой новой возможности, которая скоро появится в WhatsApp. В одной из последних бета-версий мессенджера для устройств на базе Android специалисты заметили, что время, доступное для удаления сообщений из чата, увеличили с 68 минут до 60 часов.

До этого стало известно, что пользователи WhatsApp теперь могут добавлять в групповые беседы до 512 участников. Отмечалось, что обновление стало доступно большинству юзеров мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители