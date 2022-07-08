Создана модель квантовой связи для общения в межзвездном пространстве

Хотя мы пока не нашли никаких доказательств инопланетной жизни, это не значит, что ее нет вне пределов нашей досягаемости. Теперь группа исследователей собрала математическую модель, показывающую, что инопланетяне потенциально могут общаться в космосе с помощью квантовой физики.

Фото: Unsplash Unsplash

Усилия, направленные на то, чтобы сделать квантовую связь реальностью здесь, на Земле, идут полным ходом. Идея состоит в том, что квантовая механика обеспечивает определенные свойства, которые сделают передачу информации более быстрой и безопасной, чем обычные системы… если мы сможем заставить ее работать.

Видео дня

Одно из основных препятствий, которое необходимо преодолеть перед созданием квантовых сетей. можно установить, что они очень хрупкие и подвержены вмешательству. Согласно этому последнему исследованию, такие сети могут летать в космосе, не распадаясь.

«Квантовые состояния, которые вы обычно считаете очень хрупкими, и если есть какое-то внешнее взаимодействие, вы как бы разрушаете это состояние», — рассказал Science News ведущий автор исследования, физик-теоретик Арджун Берера из Эдинбургского университета в Великобритании.

Берера и его коллега Хайме Кальдерон-Фигероа, коллега-физик-теоретик из Эдинбургского университета, провел расчеты движения рентгеновских лучей через пустоту космоса, чтобы проверить потенциальную декогерентность (распад квантового состояния).

Если бы фотоны — частицы света — использовались в качестве квантовых частиц, исследователи определили, что они могут распространяться по крайней мере на сотни тысяч световых лет, что на большее расстояние, чем вся галактика Млечный Путь.

Отчасти это связано с тем, что средняя плотность материи в космосе намного меньше, чем на Земле, и эта «более чистая» среда ent означает меньшую вероятность помех. Даже гравитационного притяжения недостаточно, чтобы сбить с курса квантовую коммуникационную сеть.

«Вполне вероятно, что квантовая коммуникация, опосредованная фотонами, может быть установлена на межзвездных расстояниях, в частности для фотонов в рентгеновском диапазоне. область ниже массы электрона», — пишут исследователи в своей опубликованной статье.

То, что инопланетные формы жизни могут использовать квантовые сети, чтобы общаться друг с другом или пытаться связаться с нами, конечно, чистая спекуляция, но в то же время это дает астрономам еще один потенциальный признак жизни, за которым они могут следить.

«Значительная передача информации», возможная с помощью квантового сигнала, сделает его привлекательным для любого внеземного разума в мире. космос, говорят исследователи, хотя для его расшифровки может потребоваться полностью функционирующий квантовый компьютер.

И даже квантовая связь — это не волшебство: информация по-прежнему не может двигаться быстрее скорости света , поэтому передачи могут занять несколько лет, чтобы добраться до места назначения.

Основываясь на этих выводах, теперь мы можем добавить квантовую коммуникацию, а также классическую коммуникацию к возможным способам, которыми инопланетяне могут общаться друг с другом или, возможно, могут пытаться заявить о себе. для нас.