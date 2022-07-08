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1 час назад

Выявлены молекулы, повышающие иммунитет растений

FBM.ru

В двух исследованиях, опубликованных в журнале Science, ученые из Института Макса Планка по селекции растений в Кельне (Германия) в сотрудничестве с коллегами из Китая обнаружили клеточные молекулы естественного происхождения, которые стимулируют важнейшие иммунные реакции растений.

Выявлены молекулы, повышающие иммунитет растений
Фото: FBM.ruFBM.ru

Эти соединения имеют все признаки того, что они являются небольшими мессенджерами, адаптированными растениями для включения ключевых центров управления защитой. Использование этих знаний может позволить ученым и селекционерам создать молекулы, которые сделают растения, включая многие важные виды сельскохозяйственных культур, более устойчивыми к болезням.

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Мировое производство продовольствия должно удвоиться к 2050 году, чтобы прокормить 2 миллиарда человек, которые, как ожидается, будут жить на Земле к тому времени. Увеличение производства продовольствия требует повышения урожайности многих основных сельскохозяйственных культур. Для этого необходимо разработать стратегии, позволяющие сделать растения более устойчивыми к микроскопическим инфекционным агентам, а также обеспечить экологическую безопасность производства продуктов питания. Достижение этого, в свою очередь, требует детального понимания иммунной системы растений – защитных механизмов, которые растения создают при столкновении с вторгающимися микроорганизмами.

В ходе двух исследований, ученые под руководством Джиджи Чаи и Джейн Паркер из Института Макса Планка по изучению селекции растений в Кельне и Кельнского университета, Германия, в сотрудничестве с командой Цзюньбяо Чанга из Университета Чжэнчжоу и Чжифу Хань с коллегами из Университета Цинхуа в Пекине, Китай, выявили две молекулы и определили, как они действуют, опосредуя иммунные реакции в клетках растений. Их результаты открывают путь к разработке биологически активных малых молекул, которые могут позволить исследователям и производителям растений манипулировать ими и тем самым повышать устойчивость растений к вредным микробам.

На молекулярном уровне основная иммунная стратегия, используемая растениями, включает белки, называемые рецепторами лейцин-богатых нуклеотид-связывающих повторов, или сокращенно NLRs. NLR активируются вторгшимися микроорганизмами и вызывают защитные иммунные реакции. Кульминацией этих иммунных реакций является так называемый гиперчувствительный ответ, который включает ограничение роста патогена и часто строго очерченную гибель клеток в месте инфекции – сродни ампутации пальца на ноге для обеспечения выживания организма.

Один класс белков NLR, белки с так называемыми доменами толл/интерлейкин-1 рецепторов (TIR), называемые TIR-NLR (или TNL), как было показано, передают сигналы нижележащему иммунному белку, который повышает восприимчивость к болезни 1 (EDS1). Меньшие TIR-содержащие белки также передают сигналы EDS1 для повышения устойчивости к заболеваниям. EDS1 функционирует как контрольный пункт, который, в зависимости от типов других белков, с которыми он взаимодействует, подталкивает растительные клетки к ограничению роста патогенов или к уничтожению клеток, отмечают ученые.

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