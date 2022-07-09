Илон Маск отказался от покупки Twitter

Американский миллиардер Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке соцсети Twitter. Об этом говорится в письме его представителя в компанию.

Фото: NASA/Bill Ingalls NASA/Bill Ingalls

Так, основатель Tesla X реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки», сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что покупка американской компании Twitter Илоном Маском находится под «серьезной угрозой». Одним из условий покупки компании была проверка на количество «фейковых» аккаунтов. Согласно договоренности, их число не должно было превышать пяти процентов.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Маск.