Ученые создали «ДНК-печатную машинку» на базе редактора генома

Биологи из США приспособили геномный редактор CRISPR/Cas9 для записи произвольной текстовой информации в ДНК человеческих клеток. Это позволит читать получившиеся «записи» и даже удалять их. Первые опыты проводились на раковых клетках. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

Группа молекулярных биологов под руководством Джея Шендьюра, профессора университета штата Вашингтон в Сиэтле (США), приспособила редактор ДНК CRISPR/Cas9 для записи произвольной символьной информации внутрь генома человеческих или бактериальных клеток.

Ученые настроили геномный редактор так, чтобы он мог взаимодействовать только с так называемой ДНК-лентой (длинная последовательность из повторяющихся коротких искусственных блоков, вставленных внутрь человеческой ДНК и не имеющей аналогов в живой природе).

Каждый подобный блок «ДНК-ленты» содержал в себе набор из нескольких одинаковых генетических «букв»-нуклеотидов, служивших опознавательным знаком для системы CRISPR/Cas9, а также произвольную текстовую информацию, закодированную специальным образом для экономии места. Блоки выстроены так, что геномный редактор может взаимодействовать только с одним из них, что делает записи данных последовательными.

Работу геномного редактора специалисты испытали на человеческих эмбриональных клетках, способных бесконечно размножаться. Используя CRISPR/Cas9, ученые записали в ДНК этих клеток три коротких фразы и проследили за тем, сохранятся ли они в геноме эмбриональных клеток после нескольких десятков циклов деления. Для опытов были использованы фразы из Библии и речи ученых.