Ученые NASA получили первые данные по материи астероида Бенну

Специалисты NASA опубликовали первые сведения по структуре и свойствам материи астероида Бенну, полученные в момент посадки зонда OSIRIS-REx на поверхность данного небесного тела. Эти замеры указали на низкую плотность пород астероида и на наличие в них минералов, взаимодействовавших с водой, пишут планетологи в статье, опубликованной в журнале Science.

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"Спектроскопический анализ точки посадки OSIRIS-REx в регионе Найтингейл показывает, что его материя содержит в себе органику, карбонаты, магнетит и соединения воды и различных силикатов. В общей сложности, нам удалось собрать свыше 250 г материи астероида, которые будут доставлены на Землю в 2023 году", - говорится в исследовании.

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Американский зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36), который считался в недавнем прошлом одной из главных космических угроз для существования жизни на Земле. Он достиг небесного тела в начале декабря 2018 года.

В октябре 2020 года зонд совершил успешную посадку на поверхность "астероида судного дня" в точке, получивший имя Nightingale. Аппарат NASA собрал образцы материи и детально изучил структуру и свойства Бенну с максимально близкого расстояния при помощи бортовых спектроскопов, камер и других научных инструментов.

Первые результаты с OSIRIS-REx

Группа американских и японских планетологов под руководством Данте Лауретты, научного руководителя миссии OSIRIS-Rex в NASA, воспользовалась этими сведениями для детального изучения свойств и структуры астероида еще до того, как OSIRIS-REx сблизится с Землей в сентябре 2023 года и сбросит на нее капсулу с собранными образцами первичной материи Солнечной системы.

Проведенный Лауреттой и его коллегами анализ данных раскрыл несколько интересных особенностей астероида. В частности, ученые обнаружили, что его материя является очень рыхлой - ее плотность составляет всего 500-700 кг на кубический метр, что в несколько раз ниже аналогичного показателя для земных горных пород.

В свою очередь, анализ спектра собранных образцов пород Бенну указал на то, что в его недрах присутствует органика и существенные запасы минералов, которые возникли в результате взаимодействия первичной материи Солнечной системы с жидкой водой. По словам исследователей, это делает собранные OSIRIS-REx образцы особенно интересными для изучения.