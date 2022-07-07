Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях

Американская твердотопливная ракета-носитель Minotaur взорвалась во время запуска, который проводился в тестовом режиме. Об этом в четверг, 7 июля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

Фото: Northrop Grumman / Thom Baur Northrop Grumman / Thom Baur

Отмечается, что ракеты такого типа применяются Минобороны США для выведения на орбиту аппаратов военного и разведывательного назначения.

В ведомстве подчеркнули, что при инциденте «никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки». В сообщении уточнили, что для расследования причин случившегося создана специальная группа.