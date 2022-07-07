Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире

Специалисты платформы AnTuTu представили рейтинг самых мощных Android-смартфонов из среднего и около флагманского ценового сегмента на июнь 2022 года.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Что касается среднего сегмента, лидеры международного рынка остались более-менее прежними. На первое место в списке вырвался iQOO Z5, который ранее вообще покинул десятку лучших. Второе и третье место заняли смартфоны realme, четвертое и пятое — телефоны от Xiaomi.

AnTuTu

Среди субфлагманов лидерство принадлежит Poco F3, тогда как две модели Google Pixel 6 занимают второе и третье места. Замыкает топ-5 еще один смартфон Xiaomi — Black Shark 4.