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1 час назад

Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире

Мария Иванова

Специалисты платформы AnTuTu представили рейтинг самых мощных Android-смартфонов из среднего и около флагманского ценового сегмента на июнь 2022 года.

Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире
Фото: XiaomiXiaomi

Что касается среднего сегмента, лидеры международного рынка остались более-менее прежними. На первое место в списке вырвался iQOO Z5, который ранее вообще покинул десятку лучших. Второе и третье место заняли смартфоны realme, четвертое и пятое — телефоны от Xiaomi.

AnTuTu

Среди субфлагманов лидерство принадлежит Poco F3, тогда как две модели Google Pixel 6 занимают второе и третье места. Замыкает топ-5 еще один смартфон Xiaomi — Black Shark 4.

AnTuTu
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