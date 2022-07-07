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25 минут назад

Слух: на умных часах Apple появится новая функция

Мария Иванова

Портал Patently Apple сообщает, что корпорация Apple получила патент на фирменный отпечаток пальцев Touch ID для умных часов Apple Watch. Это может означать, что все будущие модели устройства будут идентифицировать пользователя по отпечаткам.

Слух: на умных часах Apple появится новая функция
Фото: AppleApple

Согласно изображениям, приложенным к патенту, сканер будет размещаться под боковой кнопкой. На данный момент производитель планирует использовать его для разблокирования экрана, авторизации приложений и подтверждения транзакций. Эксперты также отмечают, что сам факт наличия патента еще ничего не означает: Apple регулярно патентует механизмы и дизайны, которые позднее не попадают в производство.

Наука и техника,Apple,
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