Спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту

Спутник ГЛОНАСС нового поколения, запущенный ракетой-носителем Союз-2 с космодрома Минобороны в Плесецке, штатно отделился на расчетной орбите от разгонного блока и успешно принят на управление. Об этом сообщается в телеграм-канале главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Фото: MKonair/Wikipedia MKonair/Wikipedia

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в в 12:18 мск, сообщил ранее ТАСС. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.