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51 минуту назад

Спутник "Глонасс-К" успешно вышел на орбиту

Газета.Ruиещё 1

Спутник ГЛОНАСС нового поколения, запущенный ракетой-носителем Союз-2 с космодрома Минобороны в Плесецке, штатно отделился на расчетной орбите от разгонного блока и успешно принят на управление. Об этом сообщается в телеграм-канале главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту
Фото: MKonair/WikipediaMKonair/Wikipedia

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в в 12:18 мск, сообщил ранее ТАСС. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«Глонасс-К» — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, разработанная компанией «Информационные спутниковые системы». «Глонасс-К» относится к третьему поколению спутников этой серии и отличается от предшественников гарантийным сроком активного существования в 10 лет, уменьшенной массой и негерметичным исполнением.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
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