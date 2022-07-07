Российские археологи нашли семь древних погребений с драгоценностями

В Каменском районе археологи нашли могильный комплекс, созданный до нашей эры. О находке сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области.

Фото: Don24.ru Don24.ru

Археологи провели охранно-спасательные раскопки первого кургана объекта археологического наследия «Курганная группа «Березовский-III».

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«Проведенные археологические исследования показали, что формирование могильника началось в эпоху средней бронзы с возведения насыпи кургана 1 над погребением 7 донецкого варианта катакомбной археологической культуры конца III тыс. до н. э. – первой трети II тыс. до н. э», – сказано в сообщении комитета.