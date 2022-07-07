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1 час назад

В Каменском районе археологи раскопали семь древних погребений с драгоценностями

Don24.ru

В Каменском районе археологи нашли могильный комплекс, созданный до нашей эры. О находке сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области.

Российские археологи нашли семь древних погребений с драгоценностями
Фото: Don24.ruDon24.ru

Археологи провели охранно-спасательные раскопки первого кургана объекта археологического наследия «Курганная группа «Березовский-III».

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Don24.ru

«Проведенные археологические исследования показали, что формирование могильника началось в эпоху средней бронзы с возведения насыпи кургана 1 над погребением 7 донецкого варианта катакомбной археологической культуры конца III тыс. до н. э. – первой трети II тыс. до н. э», – сказано в сообщении комитета.

При раскопках специалисты обнаружили семь погребений. Во время их исследования археологи нашли отлично сохранившийся лепной плоскодонный горшок с орнаментом, курильницу на четырех крестообразных ножках, бронзовые украшения, бусы, костяные кольца, навершие булавы из полированного камня, а также многочисленные археологические предметы, выполненные из бронзы.

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