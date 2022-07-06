Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами

Владельцам музыкального сервиса Spotify и мессенджера Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мировой судья Таганского района Москвы зарегистрировал протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП России.

Также 28 июля будет рассмотрен протокол, составленный в отношении мессенджера WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян. Мессенджеру грозит штраф до 80 миллионов рублей.