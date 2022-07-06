NASA восстановило связь с запущенным к Луне аппаратом Capstone

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) спустя сутки смогло восстановить коммуникацию с запущенным к Луне аппаратом Capstone.
Во вторник в управлении заявили, что связь с Capstone через Сеть дальней космической связи была потеряна. "Операторы миссии вновь установили контакт с аппаратом NASA Capstone", - указывается в опубликованном в среду сообщении на сайте NASA.
Запуск к Луне Capstone состоялся на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Старт миссии многократно переносился из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.
Аппарат должен помочь рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг. NASA полагает, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на лунной орбите не менее полугода.
В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.