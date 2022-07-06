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10 минут назад

Китайские инженеры запустили гиперзвуковую ракету

Мария Иванова

Китайское издание South China Morning Post сообщает, что сотрудники Северо-западного политехнического университета Сианя успешно провели тестовый полет гиперзвуковой транспортной ракеты Feitian-1. Двигатели экспериментальной конструкции смогли разогнать носитель до скорости выше 5 махов.

Китайские инженеры запустили гиперзвуковую ракету
Фото: WeiboWeibo

Представители университета заявляют, что данный полет — первое подтверждение работоспособности некоторых важных технологий, которые пока находятся на стадии разработки. Так, в качестве горючего китайская ракета использовала керосин вместо широко распространенного водорода или твердых видов топлива. Помимо этого, аппарат Feitian-1 приходит в движение за счет двух двигателей: привычного ракетного и т.н. «дышащего», который позволяет носителю выйти на гиперзвуковую скорость.

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