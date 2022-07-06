Китайские инженеры запустили гиперзвуковую ракету

Представители университета заявляют, что данный полет — первое подтверждение работоспособности некоторых важных технологий, которые пока находятся на стадии разработки. Так, в качестве горючего китайская ракета использовала керосин вместо широко распространенного водорода или твердых видов топлива. Помимо этого, аппарат Feitian-1 приходит в движение за счет двух двигателей: привычного ракетного и т.н. «дышащего», который позволяет носителю выйти на гиперзвуковую скорость.