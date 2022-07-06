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14 минут назад

Ученые выявили, что иммунный ответ на COVID-19 повреждает сосуды мозга

Москва24

Ученые из США в ходе вскрытия десяти умерших после коронавируса пациентов обнаружили у них воспаление мозга и повреждение кровеносных сосудов.

Ученые: иммунный ответ на COVID-19 повреждает сосуды мозга
Фото: Агентство "Москва"/Денис ГришкинАгентство "Москва"/Денис Гришкин

Позднее специалисты изучили нейровоспаление и иммунные реакции с помощью иммуногистохимии и выяснили, что антитела участвуют в атаке на клетки кровеносных сосудов мозга, что приводит к кровотечению и образованию тромбов, а также увеличивает риск инсульта.

При этом сам вирус не был обнаружен в мозге, передает "Газета.ру".

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предрек новую вспышку коронавируса в России. По мнению специалиста, подъем заболеваемости может возникнуть во второй половине августа. Ухудшение эпидемиологической обстановки связано с появлением новых вариаций "Омикрона", считает врач.

В России за прошедшие сутки госпитализировали 1 278 человек с коронавирусом. Всего в стране выявлены 3 150 новых случаев инфекции. От последствий заболевания скончались 44 пациента. После прохождения лечения выздоровели 3 437 человек.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,
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