Аналитик предупредил об опасности покупки iPhone

Покупать iPhone в настоящее время опасно, так как Apple контролирует систему и не позволяет устанавливать приложения из сторонних источников. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

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Он предположил, что в будущем будет только хуже. По его словам, уже сейчас нет официального ремонта для техники Apple. Муртазин пояснил, что на новых моделях нужен оригинальный софт, чтобы, например, поменять дисплей.

Аналитик также рассказал, насколько высока вероятность того, что россиянам полностью заблокируют доступ к магазинам Google Play и AppStore.

"Думаю, что до этого не дойдет. Санкции соблюдаются спустя рукава, и тот же Google не хочет такого развития ситуации. Но если говорить глобально о происходящем, исключать этого нельзя, но вероятность крайне мала", – заявил Муртазин.