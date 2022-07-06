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25 минут назад

Аналитик предупредил об опасности покупки iPhone

Москва24

Покупать iPhone в настоящее время опасно, так как Apple контролирует систему и не позволяет устанавливать приложения из сторонних источников. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Аналитик предупредил об опасности покупки iPhone
Фото: AppleApple

Он предположил, что в будущем будет только хуже. По его словам, уже сейчас нет официального ремонта для техники Apple. Муртазин пояснил, что на новых моделях нужен оригинальный софт, чтобы, например, поменять дисплей.

Аналитик также рассказал, насколько высока вероятность того, что россиянам полностью заблокируют доступ к магазинам Google Play и AppStore.

"Думаю, что до этого не дойдет. Санкции соблюдаются спустя рукава, и тот же Google не хочет такого развития ситуации. Но если говорить глобально о происходящем, исключать этого нельзя, но вероятность крайне мала", – заявил Муртазин.

Ранее сообщалось, что в авторизованных сервисных центрах Apple в России столкнулись с нехваткой деталей для iPhone, которые необходимы для ремонта гаджетов. В одном из сервисных центров рассказали, что в настоящее время в наличии нет аккумуляторов на iPhone 12, а срок их замены может составить до пяти рабочих дней.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Google,Apple,
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