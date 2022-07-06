Российскую нейросеть учат прогнозировать урожайность пшеницы

Проект новосибирских специалистов по Data Science позволит предсказать объем урожайности пшеницы с помощью компьютерного зрения, сообщает пресс-служба Платформы НТИ. Изобретение поможет определить предполагаемый объем пшеницы до сбора урожая и выявить заболевания культуры на ранних стадиях. Разработчики представят проект на образовательном интенсиве Архипелаг 2022.

Фото: InScience InScience

Чтобы предсказать урожайность, система использует спутниковое дистанционное зондирование, статистические методы, данные наземных измерений, информацию от спутников. Так, например, наземное измерение опирается на фотографии поля, сделанные с земли на телефон. Однако это достаточно трудоемкий процесс, ведь необходимо сделать огромное количество фотографий для целого поля. Гораздо проще получить данные со спутников, ведь они есть в свободном доступе. Но на них сложно определить отдельные колоски. Однако теперь создатели новой нейросети нашли выход.

Чтобы прогнозировать урожайность, разработчики использовали важный показатель — количество колосьев, который очень сложно измерить вручную. Погрешность может составлять целых 10%.

Именно из-за сложности прогнозирования урожайности культуры специалисты из Новосибирска создали нейросеть, которая позволит сделать это с точностью 98%. Беспилотник облетит площадь поля по определенным точкам и сделает снимки. Они будут отправлены нейросети, которая обработает их, подсчитает количество колосьев и вычислит, каков будет урожай. Этот метод достаточно точен, однако работает только в светлое время суток и при хорошей погоде, чтобы колосья были видны на фотографиях.