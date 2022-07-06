Российскую нейросеть учат прогнозировать урожайность пшеницы

Проект новосибирских специалистов по Data Science позволит предсказать объем урожайности пшеницы с помощью компьютерного зрения, сообщает пресс-служба Платформы НТИ. Изобретение поможет определить предполагаемый объем пшеницы до сбора урожая и выявить заболевания культуры на ранних стадиях. Разработчики представят проект на образовательном интенсиве Архипелаг 2022.
Чтобы предсказать урожайность, система использует спутниковое дистанционное зондирование, статистические методы, данные наземных измерений, информацию от спутников. Так, например, наземное измерение опирается на фотографии поля, сделанные с земли на телефон. Однако это достаточно трудоемкий процесс, ведь необходимо сделать огромное количество фотографий для целого поля. Гораздо проще получить данные со спутников, ведь они есть в свободном доступе. Но на них сложно определить отдельные колоски. Однако теперь создатели новой нейросети нашли выход.
Чтобы прогнозировать урожайность, разработчики использовали важный показатель — количество колосьев, который очень сложно измерить вручную. Погрешность может составлять целых 10%.
Именно из-за сложности прогнозирования урожайности культуры специалисты из Новосибирска создали нейросеть, которая позволит сделать это с точностью 98%. Беспилотник облетит площадь поля по определенным точкам и сделает снимки. Они будут отправлены нейросети, которая обработает их, подсчитает количество колосьев и вычислит, каков будет урожай. Этот метод достаточно точен, однако работает только в светлое время суток и при хорошей погоде, чтобы колосья были видны на фотографиях.
Разработка также включает в себя и пользовательский интерфейс, который будет представлять из себя мобильное приложение. Авторы проекта планируют реализовать этот проект в течение двух-трех лет и ищут инвесторов в рамках Архипелага 2022. Потенциальными покупателями станут агропромышленные холдинги, а стоимость беспилотника и ПО составит примерно два миллиона рублей.