Найдены бактерии, которые помогут предотвратить рак

Учёные выделили пять штаммов кишечных бактерий. Эти бактерии могут помочь в лечении и профилактике воспалительных заболеваний кишечника и некоторых разновидностей рака кишечника. Результаты недавнего исследования были опубликованы в издании Cell Reports.

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Эксперты из Университета Квинсленда и Матера обнаружили несколько штаммов кишечных бактерий, способных подавлять воспаление в кишечнике и признаки воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). ВЗК является хроническим заболеванием, при котором время от времени в кишечнике возникает воспаление.

Команда учёных под руководством доцента Джейка Бегуна из Университета Квинсленда смогла обнаружить в здоровом кишечнике бактерии, которые производят противовоспалительные вещества. Лабораторные тесты показали, что существуют пять штаммов таких бактерий.