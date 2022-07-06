Найдены бактерии, которые помогут предотвратить рак

Учёные выделили пять штаммов кишечных бактерий. Эти бактерии могут помочь в лечении и профилактике воспалительных заболеваний кишечника и некоторых разновидностей рака кишечника. Результаты недавнего исследования были опубликованы в издании Cell Reports.
Эксперты из Университета Квинсленда и Матера обнаружили несколько штаммов кишечных бактерий, способных подавлять воспаление в кишечнике и признаки воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). ВЗК является хроническим заболеванием, при котором время от времени в кишечнике возникает воспаление.
Команда учёных под руководством доцента Джейка Бегуна из Университета Квинсленда смогла обнаружить в здоровом кишечнике бактерии, которые производят противовоспалительные вещества. Лабораторные тесты показали, что существуют пять штаммов таких бактерий.
Один из штаммов, по словам доктора Бегуна, может даже создавать противовоспалительные вещества, которые способны снизить тяжесть заболевания кишечника без побочных эффектов. Причём происходит это при помощи ингибирования фермента NF-kB.