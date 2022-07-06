Как очистить кэш Google Chrome, Safari и Microsoft Edge

Для быстрой работы браузера важно периодически очищать память от временных файлов: рано или поздно она может настолько засориться, что это серьезно повлияет на производительность системы. Процедура совершенно не сложная, однако в разных браузерах необходимые инструменты спрятаны в разных меню. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как очистить кэш в трех популярных браузерах.