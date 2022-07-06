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9 минут назад

Как очистить кэш Google Chrome, Safari и Microsoft Edge

Мария Иванова

Для быстрой работы браузера важно периодически очищать память от временных файлов: рано или поздно она может настолько засориться, что это серьезно повлияет на производительность системы. Процедура совершенно не сложная, однако в разных браузерах необходимые инструменты спрятаны в разных меню. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как очистить кэш в трех популярных браузерах.

Как очистить кэш Google Chrome, Safari и Microsoft Edge
Фото: ТАССТАСС

Как очистить кэш Google Chrome

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  • Запустите браузер Google Chrome.
  • Нажмите на значок трех точек в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите пункт «Дополнительные инструменты» — «Удаление данных о просмотренных страницах». На мобильной версии вместо этого выберите «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Очистить историю».
  • Выберите временной промежуток в верхней части страницы. Если вы хотите удалить вообще все данные вне зависимости от срока давности, то нажмите «Все время».
  • Поставьте галочки напротив «Файлы cookie и другие данные сайтов» и «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше».
  • Наконец, нажмите «Удалить данные».

Как очистить кэш конкретного сайта в Google Chrome

  • Запустите браузер Google Chrome.
  • Нажмите на значок трех тэочек в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите пункт «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Файлы cookie и другие данные сайтов».
  • Пролистайте страницу вниз и нажмите на «Все файлы cookie и данные сайтов».
  • Найдите в списке нужный вам сайт и нажмите на значок мусорного ведра напротив его названия.

Как очистить кэш Safari

  • Запустите браузер Safari.
  • Откройте верхнее меню и выберите пункт «История» — «Очистить историю».
  • Выберите временной промежуток и нажмите «Очистить историю».

Как очистить кэш конкретного сайта в Safari

  • Запустите браузер Safari.
  • Откройте верхнее меню и выберите пункт «Настройки» — «Конфиденциальность».
  • Затем нажмите на «Файлы cookie и данные веб сайтов».
  • Найдите в списке нужный вам сайт, кликните на него и нажмите «Удалить».

Как очистить кэш Microsoft Edge

  • Запустите браузер Microsoft Edge.
  • Нажмите на значок трех точек в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите пункт «Настройки».
  • Нажмите на значок трех полосок в левом верхнем углу экрана и кликните на «Конфиденциальность, поиск и службы».
  • Пролистайте страницу вниз до раздела «Очистить данные браузера» и нажмите на «Выбрать, что нужно очистить».
  • Поставьте галочку напротив пункта «Кэшированные изображения и файлы».
  • Выберите временной промежуток из раскрывающегося меню.
  • Нажмите удалить сейчас.

Как очистить кэш конкретного сайта в Microsoft Edge

  • Запустите браузер Microsoft Edge.
  • Нажмите на значок трех точек в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите пункт «Настройки».
  • Нажмите на значок трех полосок в левом верхнем углу экрана и выберите «Файлы cookie и разрешения сайтов».
  • Нажмите «Управляйте файлами cookie и данными сайта, а также удаляйте их» — «Просмотреть все файлы cookie и данные сайта».
  • Найдите в списке нужный вам сайт, кликните на стрелочку рядом с названием сайта и нажмите на значок мусорного ведра, чтобы удалить данные.
Наука и техника,Google,Microsoft,
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