Вблизи черной дыры Sgr A* нашли звезду-рекордсмена

Астрономы Кельнского университета (Германия) и Масарикова университета в Брно (Чехия) обнаружили звезду, которая за рекордно короткое время совершает оборот вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

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Исследователи обнаружили новую звезду S4716 в ходе наблюдения за траекториями звезд S-скопления вблизи радиоисточника Sgr A* — сверхмассивной черной дыры в ядре Галактики. Эти звезды движутся по орбитам со огромной скоростью, которая в некоторых случаях достигает релятивистских значений, то есть большого процента от скорости света. Так, звезда S4714, являющаяся рекордсменом сближения с черной дырой, двигается со скоростью около восьми процента от скорости света, когда подходит к Sgr A* на расстояние 12,6 астрономической единицы (а.е.), что примерно равно расстоянию от Солнца до Сатурна.

Звезда S4716 вращается вокруг Sgr A* за четыре года, однако самая близкая к черной дыре точка орбиты удалена от нее на 100 а.е., а самая дальняя — примерно на 700 а.е. Скорость звезды при приближении к Sgr A* увеличивается со 1116 километров в секунду до 7956 километров в секунду, что соответствует 0,3-2,6 скорости света. Несмотря на то, что по скорости в перицентре S4716 уступает S4714 и не так близко подходит к черной дыре, она на настоящий момент является рекордсменом по самому короткому орбитальному периоду, который в три раза меньше чем у S4714.