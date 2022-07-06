Созданы микророботы для автоматической чистки зубов

Международная группа ученых при участии специалистов Пенсильванского университета разработала микророботов для эффективной чистки зубов без рук, исследование было опубликовано в журнале ACS Nano.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Устройства состоят из наночастиц оксида железа, которые обладают как каталитической, так и магнитной активностью. Используя магнитное поле, исследователи могут направлять движение и конфигурацию для формирования щетинообразных и нитеобразных структур для чистки зубов.

Кроме того, микророботы также производят противомикробные препараты, которые убивают вредные бактерии полости рта.

Ученые также провели ряд экспериментов с использованием этой системы на муляжах и настоящих человеческих зубах. Тестирования показали, что роботизированные узлы могут принимать различные формы, практически устраняя липкие биопленки, которые приводят к кариесу и заболеванию десен.