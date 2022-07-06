В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
59 минут назад

Инженеры создали микророботов для автоматической чистки зубов

Газета.Ru

Международная группа ученых при участии специалистов Пенсильванского университета разработала микророботов для эффективной чистки зубов без рук, исследование было опубликовано в журнале ACS Nano.

Созданы микророботы для автоматической чистки зубов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Устройства состоят из наночастиц оксида железа, которые обладают как каталитической, так и магнитной активностью. Используя магнитное поле, исследователи могут направлять движение и конфигурацию для формирования щетинообразных и нитеобразных структур для чистки зубов.

Кроме того, микророботы также производят противомикробные препараты, которые убивают вредные бактерии полости рта.

Ученые также провели ряд экспериментов с использованием этой системы на муляжах и настоящих человеческих зубах. Тестирования показали, что роботизированные узлы могут принимать различные формы, практически устраняя липкие биопленки, которые приводят к кариесу и заболеванию десен.

«Правильный уход за полостью рта является трудоемким процессом. Вы должны почистить зубы щеткой, затем зубной нитью, потом прополоскать рот. Это многоступенчатый процесс. Робототехническая система может выполнять все три операции одновременно без помощи человека, это автоматизированный процесс», — объяснил соавтор исследования Хен Ку.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители