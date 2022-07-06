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1 час назад

Экологическая катастрофа: обнаружена озоновая дыра в семь раз больше антарктической

Ferra.ruиещё 1

В атмосфере Земли почти над всем тропическим регионом обнаружена огромная озоновая дыра, существование которой не предполагалось. И она в семь раз больше, чем антарктическая озоновая дыра, которая открывается каждый год весной.

Над Землей обнаружена огромная озоновая дыра
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Профессор Цин-Бин Лу, ученый из Университета Ватерлоо в Онтарио, сказал, что, согласно его исследованиям, открытая озоновая дыра существует уже более 30 лет и “в отличие от антарктической озоновой дыры, которая появляется только в весенний сезон", тропическая озоновая дыра появляется во все времена года с 1980-х годов, и ее площадь примерно в семь раз больше.

"Это может вызвать увеличение уровня ультрафиолетового излучения на Земле и связанных с этим рисков рака кожи и катаракт, а также других негативных последствий для здоровья и экосистем в тропических регионах", - заявил Лу.

Он сказал, что есть "предварительные отчеты, показывающие, что уровни истощения озонового слоя над экваториальными регионами уже угрожают большому населению тропических регионов”.

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