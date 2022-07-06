Русские хакеры слили данные украинских разведчиков

Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего в сеть была слита информация на одну тысячу разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.
Также раскрыты данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве. Также сформировать базу удалось, анализируя Big data по характерным моделям поведения пользователей.