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30 минут назад

Доктор наук Токарев сообщил о новом способе передачи оспы обезьян

Ura.Ru

Заразиться оспой обезьян можно не только воздушно-капельным путем от человека к человеку, но и через загрязненные поверхности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Назван новый способ передачи оспы обезьян
Фото: pixabaypixabay

«В первую очередь оспа обезьян передается капельным путем. Для заражения достаточно получаса контакта. Хотя, как показывают наблюдения, вирус пытается адаптироваться и улучшить свою способность передаваться. И уже доказано, что оспой обезьян можно заразиться через загрязненные поверхности, через фомиты. Это подтверждают зарубежные наблюдения. Пациенты контактировали с поверхностью, к которой прикасался носитель, и заразились», — объяснил Сергей Токарев.

Доктор наук добавил, что на поверхности вирус оспы обезьян может находиться до 35 недель. «Ортопоксвирусы остаются заразными при различных температурах до 35 недель. То есть они длительное время могут находиться и на ручках дверей, на сиденьях стула, унитаза, на кранах, на дозаторах мыла, на сотовых телефонах. Поэтому обработка здесь должна быть тщательная», — подчеркнул Токарев.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в европейском регионе высок риск появления оспы обезьян. По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николая Крючкова, первый случай в России может быть зафиксирован в июле.

Наука и техника,Сергей Токарев,Мелита Вуйнович,Николай Крючков,ВОЗ,
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