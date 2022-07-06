Antutu назвал лучшие телефоны июня по мнению пользователей

Разработчики бенчмарка Antutu опубликовали июньский рейтинг смартфонов на основе оценок их владельцев. Так, уже который месяц первую позицию с 96,92% положительными отзывами удерживает Samsung Galaxy Note 20 Ultra, представленный в августе 2020 года.

Фото: Газета.ру Газета.ру

На втором месте оказался смартфон Oppo K10 5G, который оснащен 6,59-дюймовым IPS-экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также чипсетом Mediatek Dimensity 8000-Max. Смартфон доступен исключительно для рынка Китая, где поступил в продажу 10 июня и за это время успел собрать 94,33% положительных отзывов среди покупателей.

Тройку лидеров закрывает геймерский смартфон Black Shark 5, которым довольны 92,35% пользователей. Гаджет получил чип Snapdragon 870, который вместе с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц обеспечивает стабильный и плавный игровой процесс.

В рейтинг Antutu также попали Honor 70 Pro (91,43%), iQOO Z5x (90,62%), iQoo Neo5 Vitality Edition (88,7%), OPPO Find X3 Pro ( 85,56%), Honor Magic3 Pro (87,92%), iQoo Z5 (87,91%) и OPPO K9 Pro 5G (87,69% ).