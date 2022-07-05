На Большом адронном коллайдере открыли новые экзотические частицы

Международная коллаборация LHCb обнаружила три экзотические частицы, которые никогда не наблюдались ранее: новый пентакварк и пару взаимосвязанных тетракварков, включающую новый тип тетракварка. Открытие, о котором сообщается в пресс-релизе ЦЕРН, пополнило список адронов, найденных на Большом адронном коллайдере (БАК).

Фото: CERN CERN

Адроны представляют собой составные частицы, образованные кварками — элементарными частицами, каждая из которых имеет свой аромат, указывающий на тип кварка. В соответствии с ароматом кварки могут быть верхними, нижними, странными, очарованными, прелестными и истинными, при этом наименования являются произвольными. Обычно кварки образуют комбинации из двух или трех частиц, формируя мезоны и барионы соответственно. Гораздо реже из кварков образуются системы из четырех или пяти частиц: тетракварки и пентакварки. Эти экзотические адроны были предсказаны физиками-теоретиками около 60 лет назад, но лишь в последние два десятилетия их стали обнаруживать экспериментально.

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Большинство экзотических адронов содержат очарованный кварк и очарованный антикварк, а оставшиеся два-три кварка (или антикварка) относятся к верхним, нижним или странным. Однако в последние два года в ходе эксперимента LHCb были открыты другие типы экзотических адронов, например, тетракварк из двух очарованных кварков и двух очарованных антикварков, а также два тетракварка с открытым очарованием. Наконец, в прошлом году была впервые обнаружена частица с двойным открытым очарованием, содержащая два очарованных кварка и верхний и нижний антикварки.

Новый пентакварк был обнаружен при анализе событий распада отрицательно заряженных B-мезонов. Он состоит из очарованных кварка и антикварка, а также верхнего, нижнего и странного кварка, что делает его первым пентакварком, содержащим странный кварк. Уровень статистической значимости открытия составил 15 сигм (стандартных отклонений), при этом в физике частиц об открытии частицы говорят при уровне значимости выше пяти сигм.

Новый двухзарядный тетракварк с открытым очарованием (очарованный кварк, странный антикварк, верхний и нижний антикварки) наблюдался вместе со своим нейтральным аналогом при совместном анализе распадов положительно заряженных и нейтральных B-мезонов. Уровень статистической значимости для первого составил 6,5 сигмы, а для второго — 8 сигм.