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29 минут назад

Рядом с Херсонесом нашли древние гробницы

РИА "ФедералПресс"

Археологи обнаружили памятники и урны с прахом в Крыму. О древней находке сообщает фонд «Моя история».

Рядом с Херсонесом нашли древние гробницы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Археологи южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию. Найден погребальный комплекс с памятниками», – сообщает «Интерфакс».

Археологи, предположительно, обнаружили две плитовые гробницы и гробницу-колумбарий, размером 6,45 на 4,5 метров. Также там были ниши для 14 урн с прахом. Все три памятника датируются II в. н.э.

Херсонес – древний город на территории Крыма, внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в правительстве Крыма прокомментировали слив данных беженцев.

Наука и техника,ЮНЕСКО,
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