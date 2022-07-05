Рядом с Херсонесом нашли древние гробницы

Археологи обнаружили памятники и урны с прахом в Крыму . О древней находке сообщает фонд «Моя история».

«Археологи южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию. Найден погребальный комплекс с памятниками», – сообщает «Интерфакс».

Археологи, предположительно, обнаружили две плитовые гробницы и гробницу-колумбарий, размером 6,45 на 4,5 метров. Также там были ниши для 14 урн с прахом. Все три памятника датируются II в. н.э.