re:Store начал ввозить "параллельную" технику

Магазины re:Store, одни из официальных продавцов техники Apple в России, с июня начали ввозить в страну смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook по параллельному импорту. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store.
«На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию России в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в российских магазинах начали продаваться ноутбуки Apple, ввезенные по параллельному импорту. При этом между официальными и «серыми» моделями отсутствует разница в цене.
Начало продажи MacBook подтвердили в том числе и в re:Store. Ноутбуки возможно приобрести с гарантией производителя или с гарантийными обязательствами, которые берет на себя ретейлер.
С марта компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.