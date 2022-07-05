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18 минут назад

В re:Store начали ввозить iPhone после отказа Apple от продаж в России

Газета.Ru

Магазины re:Store, одни из официальных продавцов техники Apple в России, с июня начали ввозить в страну смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook по параллельному импорту. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store.

re:Store начал ввозить "параллельную" технику
Фото: Газета.руГазета.ру

«На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию России в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах начали продаваться ноутбуки Apple, ввезенные по параллельному импорту. При этом между официальными и «серыми» моделями отсутствует разница в цене.

Начало продажи MacBook подтвердили в том числе и в re:Store. Ноутбуки возможно приобрести с гарантией производителя или с гарантийными обязательствами, которые берет на себя ретейлер.

С марта компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.

Наука и техника,Apple,
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