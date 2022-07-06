Разработчик приложения раскритиковал отечественный аналог Play Store

Сервис такси «Максим» пожаловался Минцифры, что более месяца не может разместить приложение в отечественном цифровом магазине приложений RuStore, пишет РБК. В качестве причины агрегатор такси называет «необоснованные» требования, технические неполадки и длительность решения проблемы со стороны разработчиков магазина.

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Так, в «Максим» пожаловались, что уже более месяца пытаются зарегистрироваться в RuStore в качестве разработчика. При этом в другой альтернативе Google Play — NashStore зарегистрироваться получилось за один рабочий день, в то время как в сервисе Google процедура и вовсе заняла менее часа.

В «Максим» также отметили, что считают требование о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи необоснованной. Также у разработчиков приложения сервиса такси было потрачено время на создание дополнительного VK ID.

В Минцифры подтвердили получение письма от «Максим» и отметили, что по данным оператора магазина RuStore, которым является VK, с момента запуска бета-версии в конце мая жалобы от разработчиков или пользователей не поступали.