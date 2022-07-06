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44 минуты назад

Разработчик приложения раскритиковал отечественный аналог Play Store

Газета.Ruиещё 4

Сервис такси «Максим» пожаловался Минцифры, что более месяца не может разместить приложение в отечественном цифровом магазине приложений RuStore, пишет РБК. В качестве причины агрегатор такси называет «необоснованные» требования, технические неполадки и длительность решения проблемы со стороны разработчиков магазина.

Разработчик приложения раскритиковал отечественный аналог Play Store
Фото: Газета.руГазета.ру

Так, в «Максим» пожаловались, что уже более месяца пытаются зарегистрироваться в RuStore в качестве разработчика. При этом в другой альтернативе Google Play — NashStore зарегистрироваться получилось за один рабочий день, в то время как в сервисе Google процедура и вовсе заняла менее часа.

В «Максим» также отметили, что считают требование о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи необоснованной. Также у разработчиков приложения сервиса такси было потрачено время на создание дополнительного VK ID.

В Минцифры подтвердили получение письма от «Максим» и отметили, что по данным оператора магазина RuStore, которым является VK, с момента запуска бета-версии в конце мая жалобы от разработчиков или пользователей не поступали.

Представитель VK заверил РБК, что RuStore пока работает в бета-версии и находится в процессе постоянной отладки, доработки функциональности и запуска новых сервисов. По словам источника, в ближайшее время приложение «Максим» появится в цифровом магазине, а задержка связана с техническими особенностями приложения, которые не называются.

Наука и техника,Google,
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