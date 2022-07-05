Астроном-любитель обнаружил древнейшую галактику

Новую галактику в созвездии Пегаса открыли специалисты американской астрономической лаборатории NOIRLab при помощи астронома-любителя. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Фото: International Gemini Observatory International Gemini Observatory

Астроном-любитель Джузеппе Донателло изучал снимки прибора для спектрографии темной энергии (DESI), который используется для исследований космоса, когда обнаружил аномалию, привлекшую его внимание. Вооружившись восьмиметровым телескопом Gemini North, астрономы из NOIRLab принялись изучать задворки галактики Андромеда. Результатом наблюдений стало открытие пятой галактики в созвездии Пегаса, получившей название Пегас V.

По мнению специалистов, звезды этой галактики ― одни из самых первых, которые появились на заре создания Вселенной. Такие объекты хранят огромное количество информации о формировании древнейших звезд.

Астрономы считают, что по Вселенной разбросано множество древних галактик, однако по сей день исследователи космоса занимаются их поисками. Дело в том, что найти подобные объекты очень трудно ― древнейшие галактики отличаются большим количеством тусклых звезд.