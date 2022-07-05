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1 час назад

1984 уже наступил: в Китае создали ИИ для чтения мыслей

Чемпионат.com

По данным издания The Times, в Китае разработали искусственный интеллект, способный «читать мысли». Журналисты заявляют, что программа отслеживает мимику людей и считывает мозговые волны, пока они просматривают материалы с актуальной политикой партии и списком её последних достижений. Технологию будут использовать для проверки лояльности членов коммунистической партии.

Китайцы научили искусственный интеллект читать мысли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

1 июля национальный научный центр в провинции Аньхой выпустил отдельный материал с небольшим видео, однако через некоторое время его удалили. В ролике испытуемого тестировали внутри кабинки с монитором, на котором он читал статьи с последними политическими новостями Китая. По словам исследователей, программа смогла очень точно определить реакцию человека на каждый из материалов.

Также в стране набирает популярность приложение, в котором необходимо читать статьи, смотреть видео и отвечать на вопросы о коммунизме. За правильные ответы пользователи получают специальные баллы, которые можно потратить на продукты, технику и другие вещи. Программой уже пользуются около 100 млн человек.

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