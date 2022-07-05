В России появились «параллельные» MacBook

В России появились первые MacBook, ввезенные по параллельному импорту. Однако, спрос на них небольшой. Об этом пишут «Известия».

Несмотря на то, что цена на ноутбуки находится на уровне начала февраля, российские покупатели не торопятся их покупать. Причиной тому стало отсутствие гарантии производителя. Теперь гарантию на гаджеты предоставляет продавец.

«Мы используем все возможные каналы и механики для расширения ассортимента. Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены, в том числе, для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее», — отметила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Сейчас ноутбуки есть в продаже в крупных магазинах, а также на маркетплейсах. Ноутбуки Apple можно купить и на «сером рынке», их стоимость будет на 25–30% дешевле. Отличить новые гаджеты просто – на устройстве старой поставки указана маркировка Ru, то на новых — Z (такие поставляются в Казахстан).