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5 минут назад

В России начали продавать ввезенные по параллельному импорту MacBook

Елена Прошина

В России появились первые MacBook, ввезенные по параллельному импорту. Однако, спрос на них небольшой. Об этом пишут «Известия».

В России появились «параллельные» MacBook
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Несмотря на то, что цена на ноутбуки находится на уровне начала февраля, российские покупатели не торопятся их покупать. Причиной тому стало отсутствие гарантии производителя. Теперь гарантию на гаджеты предоставляет продавец.

«Мы используем все возможные каналы и механики для расширения ассортимента. Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены, в том числе, для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее», — отметила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Сейчас ноутбуки есть в продаже в крупных магазинах, а также на маркетплейсах. Ноутбуки Apple можно купить и на «сером рынке», их стоимость будет на 25–30% дешевле. Отличить новые гаджеты просто – на устройстве старой поставки указана маркировка Ru, то на новых — Z (такие поставляются в Казахстан).

iPhone предрекли рекордное подорожание

По мнению специалистов, в дальнейшем цены на MacBook будет плавно меняться вместе с колебаниями курса доллара. Если логистике из-за границы ничего не помешает, резкого удорожания товара ждать не стоит.

Наука и техника,Видео,Валерий Андреев,
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