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1 час назад

Пользователи сообщают об отключении Google Hangouts

Газета.Ru

По данным портала 9to5google, пользователи мессенджера Google Hangouts сообщают, что компания отключила их от приложения для Android и iOS. Неделей ранее Google объявила о закрытии проекта.

Google отключила мессенджер на Android и iOS
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что при запуске Hangouts появляется сообщение, в котором пользователям рекомендуется использовать подраздел Chat в Gmail. При этом некоторые переписки не будут экспортированы из Hangouts в Chat. Более подробная информация будет направлена пострадавшим пользователям в сентябре 2022 года.

Вместе с версией для Android и iOS Google аналогичным образом отключает расширение Hangouts для браузера Chrome на ПК. Пользователям так же предлагается использовать Chat в Gmail или веб-приложение Google Chat в браузере.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании Google за то, что разработчики приложений ограничены в выборе способа оплаты в Google Play и могут использовать только платежную систему американской корпорации. В ведомстве предупредили, что неисполнение приведет к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства России.

Наука и техника,ФАС России,Google,
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