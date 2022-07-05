Google отключила мессенджер на Android и iOS

По данным портала 9to5google, пользователи мессенджера Google Hangouts сообщают, что компания отключила их от приложения для Android и iOS. Неделей ранее Google объявила о закрытии проекта.

Отмечается, что при запуске Hangouts появляется сообщение, в котором пользователям рекомендуется использовать подраздел Chat в Gmail. При этом некоторые переписки не будут экспортированы из Hangouts в Chat. Более подробная информация будет направлена пострадавшим пользователям в сентябре 2022 года.

Вместе с версией для Android и iOS Google аналогичным образом отключает расширение Hangouts для браузера Chrome на ПК. Пользователям так же предлагается использовать Chat в Gmail или веб-приложение Google Chat в браузере.