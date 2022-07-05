Россияне рассказали, что самое сложное в ремонте

Медиахолдинг Rambler&Co и FinTech-платформа «Ремонт со СберУслугами» провели опрос среди 2 000 человек по всей стране и выяснили, сколько стоит ремонт мечты и что россияне считают самым сложным в этом деле.
В 2022 году ремонт хотели бы сделать треть опрошенных россиян (34%). Еще 15% респондентов ответили, что только недавно завершили все работы. При этому более половины опрошенных (51%) не планируют его в этому году.
43% опрошенных уверены, что ремонт мечты можно сделать менее, чем за 1 000 000 рублей. Треть респондентов (27%) отметила, что им нужно от 1 000 000 до 3 000 000 рублей. 13% участников исследования называют сумму в 3 000 000-5 000 000 рублей, а 8% — 5 000 000-10 000 000 рублей. Ремонт мечты стоимостью более 10 000 000 рублей представляют себе 9% опрошенных.
Самое сложное в ремонте — найти профессиональную бригаду, в этом уверены 41% опрошенных. Каждый четвертый (25%) сталкивается с проблемой визуализации и создания концепции обновления. Также респонденты отметили трудности с поиском отделочных (15%) и строительных (11%) материалов. Еще 8% считают сложным выбор новой мебели и декора.
Юрий Иванов, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами»:
«Поиск профессиональных и надежных подрядчиков — это действительно одна из основных сложностей для всех, кто делает ремонт. Мы видим это и по запросам клиентов, которые обращаются к нам, чтобы решить эту задачу. Также есть интерес к созданию дизайн-проектов, который растет год от года. Большинство клиентов нашего сервиса заказывают не только ремонт, но и как минимум экспресс-дизайн».