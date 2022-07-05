Россияне рассказали, что самое сложное в ремонте

«Поиск профессиональных и надежных подрядчиков — это действительно одна из основных сложностей для всех, кто делает ремонт. Мы видим это и по запросам клиентов, которые обращаются к нам, чтобы решить эту задачу. Также есть интерес к созданию дизайн-проектов, который растет год от года. Большинство клиентов нашего сервиса заказывают не только ремонт, но и как минимум экспресс-дизайн».