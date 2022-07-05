iPhone научат работать под водой

Американская компания Apple зарегистрировала патент, который в будущем может упростить использование смартфона мокрыми пальцами, во время дождя или под водой, сообщает портал Phone Arena.

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Чтобы предотвратить случайное срабатывание экрана от капель, Apple может вернутся к технологии 3D Touch или ее аналогу, регистрирующей силу нажатия на экран. Так, в патенте демонстрируется пример работы технологии в приложении «Камера» — всего предлагаются три настройки — для «сухого», «влажного» и «подводного» режимов.

В зависимости от выбранного режима в интерфейс «Камеры» вносятся изменения. Например, в «мокром» режиме некоторые функции пропадут с экрана. В «подводном» режиме некоторые элементы управления получат увеличенные кнопки. Вместе с тем на дисплее смартфона может отображаться текущая глубина устройства, благодаря чему пользователи могут избежать поломки iPhone при погружении в воду.