Сотни тысяч останутся без связи? «Билайн» отключит 3G

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю планирует отказаться от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Об этом пишет «Коммерсант».

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Компания намерена перевести используемые для 3G частоты в диапазоне 2,1 ГГц в LTE, сохранив для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. В настоящее время в столичном регионе лишь порядка 3% смартфонов поддерживают только 3G. Чтобы сохранить доступ к мобильному интернету, их владельцам придется поменять аппараты. При этом пользователи кнопочных телефонов, используемых только для звонков, не пострадают, т.к. частоты 2G продолжают работать.

Компания стала первой среди крупных операторов, отказавшейся от 3G. До конца 2023 года «Вымпелком» планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России. Однако эксперты полагают, что ускорять переход на современные стандарты будут все операторы.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, высвобождение диапазона 2,1 ГГц в перспективе позволит операторам перевести его в 5G.