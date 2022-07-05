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1 час назад

Сотни тысяч останутся без связи? «Билайн» отключит 3G

Елена Прошина

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю планирует отказаться от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье. Об этом пишет «Коммерсант».

Сотни тысяч останутся без связи? «Билайн» отключит 3G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания намерена перевести используемые для 3G частоты в диапазоне 2,1 ГГц в LTE, сохранив для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. В настоящее время в столичном регионе лишь порядка 3% смартфонов поддерживают только 3G. Чтобы сохранить доступ к мобильному интернету, их владельцам придется поменять аппараты. При этом пользователи кнопочных телефонов, используемых только для звонков, не пострадают, т.к. частоты 2G продолжают работать.

Компания стала первой среди крупных операторов, отказавшейся от 3G. До конца 2023 года «Вымпелком» планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России. Однако эксперты полагают, что ускорять переход на современные стандарты будут все операторы.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, высвобождение диапазона 2,1 ГГц в перспективе позволит операторам перевести его в 5G.

Тем временем, компания МТС будет переводить диапазон 2,1 ГГц из 3G в LTE в Москве по мере проведения модернизации сети. Tele2 начала проводила рефарминг еще в 2021 году и продолжит эту работу в соответствии с темпами роста трафика. В «МегаФоне» проводят рефарминг по мере необходимости.

Наука и техника,Денис Кусков,Коммерсант,Вымпелком,Мегафон,Tele2,МТС,
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