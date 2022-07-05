"Билайн" к осени отключит 3G в Москве и Подмосковье

«Билайн» к сентябрю откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье, сообщает «Коммерсант». Кроме того, до конца 2023 года оператор планирует прекратить поддержку 3G в более чем 25 регионах России.

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Используемая ранее в 3G частота 2,1 ГГц будет переведена под LTE. Другие операторы также рассказали «Коммерсанту», что продолжат перевод из 3G в LTE в Москве по мере проведения модернизации сети и в соответствии с темпами роста трафика.