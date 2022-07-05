"Билайн" к осени отключит 3G в Москве и Подмосковье

«Билайн» к сентябрю откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье, сообщает «Коммерсант». Кроме того, до конца 2023 года оператор планирует прекратить поддержку 3G в более чем 25 регионах России.
Используемая ранее в 3G частота 2,1 ГГц будет переведена под LTE. Другие операторы также рассказали «Коммерсанту», что продолжат перевод из 3G в LTE в Москве по мере проведения модернизации сети и в соответствии с темпами роста трафика.
Отмечается, что для сетей третьего поколения оператор сохранит возможность совершать голосовые вызовы в частоте 900 МГц. При этом 2G продолжит свою работу, то есть пользователям кнопочных телефонов ничего не угрожает. Однако владельцам смартфонов с поддержкой только 3G-сетей, которые составляют 3% от общей клиентской базы «Билайна» в регионе, рекомендуют сменить смартфон, чтобы сохранить возможность выходить в интернет.