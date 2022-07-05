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1 час назад

Клиенты «Билайна» в Москве лишатся доступа к 3G-сети

Газета.Ru

«Билайн» к сентябрю откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье, сообщает «Коммерсант». Кроме того, до конца 2023 года оператор планирует прекратить поддержку 3G в более чем 25 регионах России.

"Билайн" к осени отключит 3G в Москве и Подмосковье
Фото: DepositphotosDepositphotos

Используемая ранее в 3G частота 2,1 ГГц будет переведена под LTE. Другие операторы также рассказали «Коммерсанту», что продолжат перевод из 3G в LTE в Москве по мере проведения модернизации сети и в соответствии с темпами роста трафика.

Отмечается, что для сетей третьего поколения оператор сохранит возможность совершать голосовые вызовы в частоте 900 МГц. При этом 2G продолжит свою работу, то есть пользователям кнопочных телефонов ничего не угрожает. Однако владельцам смартфонов с поддержкой только 3G-сетей, которые составляют 3% от общей клиентской базы «Билайна» в регионе, рекомендуют сменить смартфон, чтобы сохранить возможность выходить в интернет.

Наука и техника,Коммерсант,
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