Ученые нашли почти 100% способ определить COVID-19

Существующие методы выявления COVID-19 базируются на определении нуклеиновых кислот (ПЦР-тестирование). Этот способ часто может давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты. ИИ практически полностью исключает это, что позволяет быстро и точно выявить заболевание и снизить нагрузку на медиков. Специалисты также уточнили, что программное обеспечение можно будет использовать также на портативных устройствах, например, смартфонах. Кроме того, ученые хотят доработать технологию, чтобы ее можно было применять для диагностики других заболеваний (например, рака груди, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний).