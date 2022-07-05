В России стали продавать MacBook из параллельного импорта

В российских магазинах начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные параллельным импортом. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на участников рынка.

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В магазины официального ритейлера Apple — Re:Store, устройства доставляют с июня текущего года. Теперь они есть в сетях «М.Видео-Эльдорадо», на Wildberries и в других интернет-магазинах. Также сообщается, что цены на компьютеры практически не отличаются от февральских, учитывая, что разницы в стоимости между «белыми», ввезенными еще до санкций, и «параллельными» макбуками нет. Отмечается, что аналогичен и объем гарантий, однако в первом случае их дает производитель, а во втором продавец.

«Мы используем все возможные каналы и механики для расширения ассортимента. Представленные в наших сетях модели произведены официально и предназначены, в том числе, для российского рынка, то есть имеют русскую клавиатуру, подходящие адаптеры питания и прочее», — сказала представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева, ее слова передают «Известия».

В пресс-службе WildBerries сообщили, что в июне 2022 по сравнению с мартом стоимость на некоторые модели макбуков уменьшилась до 30%. Отличить устройства, ввезенные старым способом, от «параллельных» достаточно просто, пишет газета. Если на первых указана маркировка Ru значит, девайс предназначен для продажи в РФ, то на вторых — Z, эти экспортируются в Казахстан.

Согласно представленным данным, дальнейшая динамика цен на ноутбуки Apple будет плавно меняться вместе с учетом курса доллара и, если логистике из-за океана ничего не помешает, резкого удорожания MacBook сравнении с ценами на начало июля ждать не стоит.