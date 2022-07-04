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2 часа назад

Большой адронный коллайдер запустили на рекордную мощность

Деловая газета "Взгляд"

После более чем трехлетних работ по модернизации и техническому обслуживанию во вторник будет запущен новый период сбора данных для экспериментов на самом мощном в мире ускорителе частиц, Большом адронном коллайдере (LHC), сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN).

Большой адронный коллайдер запустили на рекордную мощность
Фото:  Maximilien Brice/CERN Maximilien Brice/CERN

«LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем когда-либо прежде», – приводит сообщение «Интерфакс».

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Как говорится в сообщении, пучки уже циркулируют в ускорительном комплексе с апреля, при этом машина LHC и ее инжекторы повторно вводятся в эксплуатацию для работы с новыми пучками более высокой интенсивности и увеличенной энергией. Теперь операторы LHC готовы создать условия, позволяющие экспериментам включить все свои подсистемы и начать сбор данных, которые будут использоваться для физического анализа.

Почему Большой Адронный Коллайдер закрывается

Отмечается, что на LHC были проведены серьезные обновления систем считывания и отбора данных, с новыми системами детекторов и вычислительной инфраструктурой.

Благодаря увеличенным выборкам данных и более высокой энергии столкновений, ученые в ходе экспериментов будут исследовать природу бозона Хиггса, фундаментальной частицы, открытой в 2012 году, с беспрецедентной точностью и по новым каналам.

«Они могут наблюдать ранее недоступные процессы и смогут повысить точность измерений многочисленных известных процессов, решая фундаментальные вопросы, такие как происхождение асимметрии материи и антиматерии во Вселенной. Ученые будут изучать свойства вещества при экстремальных температурах и плотности, а также будут искать кандидатов в темную материю и другие новые явления либо путем прямого поиска, либо - косвенно - путем точных измерений свойств известных частиц», – сообщает CERN.

Планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи, а также поиск других частиц, аналогичных бозону Хиггса.

Напомним, российские и зарубежные ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, заявили об открытии экзотической частицы – двойного очарованного тетракварка Tcc+, чье обнаружение указало на существование нового класса сверхтяжелых частиц.

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