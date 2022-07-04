Слух: оперативная память подешевеет сильнее, чем ожидалось

Аналитическая фирма TrendForce изменила свой прогноз касаемо глобального рынка оперативной памяти формата DRAM. Ранее специалисты компании полагали, что цены на чипы в третьем квартале 2022 снизятся на 3-8%, но теперь эти цифры несколько выше: 5-10% в сегменте компьютерной памяти и 8-13% — для сферы смартфонов и телевизоров.

Переоценка ситуации вызвана отчетами производителей, которые рапортуют об уменьшении прогнозируемых поставок на рынок. Хотя запас готовых DRAM-чипов на складах невелик, компоненты расходятся медленнее из-за ограниченного спроса на компьютерную технику. В то же время аналитики TrendForce считают, что за счет популяризации новых техпроцессов вскоре на рынке появится больше перспективных предложений.