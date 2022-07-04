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28 минут назад

Xiaomi показала новые смартфоны с камерой Leica

RT на русском

Компания Xiaomi показала два своих новых смартфона — 12S и 12S Pro, оснащённые камерами от фирмы Leica.

Xiaomi показала новые смартфоны с камерой Leica
Фото: Legion-MediaLegion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что устройства получили усовершенствованный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

На базовой версии 12S будет установлен AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ритейлеров, сообщали, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр.

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